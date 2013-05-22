قائد سلاح الطيران الإسرائيلي: صواريخ إس-300 في طريقها لـ"الأسد"

إيشيل: هذا لا يعني أننا سنتصرف حاليا.. ولكن يجب أن نكون مستعدين

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

قال قائد سلاح الطيران الإسرائيلي الميجور جنرال عمير إيشيل، إن نظام صواريخ الدفاع الجوي من طراز إس -300 المتطورة سيصل قريبا إلى أيدي الجيش السوري.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني نقلا عن إيشيل توضيحه في مؤتمر عقد اليوم في هرتسليا: "إن هناك فهما واضحا بأن هذه القدرات ستولد ثقة وسلوكا عدواني لدى الجيش السوري"، على حد تعبيره.

وأضاف القائد العسكري الإسرائيلي، أن التفوق الجوي هو شرط للفوز وتحقيق النصر بسرعة، وله أهمية استراتيجية كبيرة، وأن الجانب الآخر يدرك ذلك جيدا، وهذا هو السبب الذي دفع الرئيس السوري بشار الأسد، رغم ميزانيته المنخفضة، أن يستثمر مليارات الدولارات في شراء صواريخ مضادة للطائرات.

وأشار إيشيل إلى أنها مشكلتنا فقط، وأن التحدي الذي يتطور في الشمال لم يبدأ بالأمس وليس هناك تحد ليس له حل، مضيفا أن سوريا قد تنهار قريبا وأن هناك قوى مختلفة يمكنها الحصول على شحنات من ترسانة الأسد.

وتابع قائد سلاح الجو الإسرائيلي، بأن هذا لا يعني أننا سنتصرف حاليا، ولكن هذا يعني أننا يجب أن نكون مستعدين بطائراتنا وأنظمة الدفاع الصاروخي للمواجهات التي قد تنشب مع غزة ولبنان، مؤكدا أن الفشل في الاستعداد يعني الفشل في تعلم الدروس المستفادة من حرب يوم "الغفران" ، في إشارة إلى حرب أكتوبر 1973.

وحذر القائد الإسرائيلي من الاعتماد المفرط على التكنولوجيا، مشددا على أن أولئك الذين يعتقدون أننا سوف نقوم بضغط زر الحاسوب فننتصر في الحرب مخطئون، لن يكون هناك سيناريو معين للحرب القادمة علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع الفشل والمفاجآت.