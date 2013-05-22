موجابي يصدق على دستور زيمبابوي الجديد

كتب : رويترز الأربعاء 22-05-2013 19:33

صدق رئيس زيمبابوي روبرت موجابي على دستور بلاده الجديد اليوم ليحل محل وثيقة عمرها 33 عامًا وضعت في الأيام الأخيرة للحكم الاستعماري البريطاني ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في وقت لاحق من العام.

ويحد الدستور الذي أقر باغلبية ساحقة في استفتاء في مارس من سلطات الرئيس ويقصر ولايته على فترتين فقط. ولا تسري بنود الدستور بأثر رجعي ما يتيح لموجابي (89 عامًا) الذي يحكم البلاد منذ 33 عامًا أن يبقى في منصبه لمدة عشرة أعوام أخرى.

ووقع موجابي وإلى جواره رئيس الوزراء مورجان تشانجيراي خصمه السياسي الرئيسي ونائب الرئيس جويس موجورو على عدة نسخ من الدستور في مقر الرئاسة في العاصمة.

واعد الدستور بموجب اتفاق اقتسام السلطة بين موجابي وتشانجيراي عقب انتخابات عنيفة وثارت حولها نزاعات في عام 2008.