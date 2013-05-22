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ننشر أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة "الصناعات الهندسية"

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ننشر أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة "الصناعات الهندسية" ننشر أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة "الصناعات الهندسية"

أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن أسماء الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

وتتضمن الأسماء أولا شعبة تشكيل المعادن والأثاثات المعدنية والصحية والأدوات المنزلية والطبية، كلا من محمد المهندس ومحمد العايدى ويحيى عابدين وطلعت الشاعر، ونصر الدين عارف، وعاصم فهيم رجب، وحاتم عبد السلام وجلال عبد الفتاح وياسر عثمان، علما بأن المطلوب ترشيح ثلاثة أعضاء.

ومن شعبة معدات المصانع والورش والمعدات الميكانيكية كل من مصطفى عبيد، وحسن فريد والمطلوب ترشيح عضو واحد، ومن شعبة المعدات والأدوات الكهربائية والكابلات كل من محمد خميس محمد شعبان، ونادر مصطفى على فرج، وحمادة داود وبهاء العادلى ومطلوب انتخاب عضوين.
> وعن شعبة صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ترشح كلا من مجدى المنزلاوى، وممدوح ظهران ويسرى قطب وخالد سعيد محمود، علما بأنه مطلوب انتخاب عضويتين، وعن شعبة الصناعات المغذية والسلع الوسيطة تشرح محمد مجدى عفيفى وعبد المنعم القاضى وطلعت غبور ومطلوب ترشيح عضو واحد، وأخيرا شعبة صناعة وسائل النقل ترشح فريد الطوبجى.

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مصر 365