غدًا.. بلقيس ابنة أحمد فتحي تطرح ألبومها الجديد مع "روتانا"

كتب : هشام أمين الأربعاء 22-05-2013 19:17

تستعد شركة روتانا لطرح ألبوم المطربة "بلقيس" ابنة الموسيقار أحمد فتحي، غدًا، حيث تقدم ألبومها الأول مع شركة روتانا بعد توقيعها لإنتاج وإدارة حفلاتها الغنائية، الألبوم يحمل عنوان "مجنون بلقيس" ويتضمن 13عملا غنائيًا منوعًا، و12 عملا باللهجة الخليجية وعمل واحد باللهجة المغربية، وتعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين المنتمين إلى أجيال مختلفة، كما يضم الألبوم أغنيات رومانسية وأخرى سريعة إلى جانب الكلاسيكي، بالإضافة إلى لون الراي المغربي.

وتأتي الأعمال كما يلي، "مجنون" كلمات وألحان عبد الله السالم، "دقوا خبيتي" كلمات تركي الشريف وألحان فايز السعيد، "ما طلبت البعد" كلمات فهد جمال وألحان الأنين، "مرار" كلمات وألحان محمد سعيد حارب، "هذا منو" كلمات وألحان عبد الله السالم، "وش فيه متغير" كلمات أنور المشيري وألحان المحب، "طابت جروحي" كلمات بدعة وألحان أحمد فتحي، "معدبني هوا" كلمات مصعب العنزي وألحان مراد قزناي، "أحب السعودية" كلمات وألحان تركي الشريف، "على راحتك" كلمات محمد الغرير وألحان العز، "حسبي عليك الله" كلمات الأمير فهد بن خالد بن مشاري آل سعود وألحان يحيى الكعكي، "القلب وما يهوى" كلمات الأماني وألحان عبد الله المناعي، "أربع دقايق" كلمات خالد العوض وألحان عصام كمال.

وقد أشارت بلقيس إلى أنها اختارت عنوان هذا الألبوم "مجنون بلقيس" تقديرًا لجمهورها، وأول أغنية في الألبوم تحمل عنوان "مجنون" وهي إشارة إلى أحد المعجبين من جمهورها الذي سعد كثيرًا بهذه التسمية؛ لأنه يعرف "بمجنون بلقيس" على موقع التواصل الاجتماعي بهذا الاسم، كما أشارت إلى الأغنية الوحيدة في الألبوم "الراي" المغربية أنها أتت باهتمامها بجمهورها المنتشر في المغرب العربي.