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نادية خيري تشارك ليلى علوى بطولة مسلسل "فرح ليلى"

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نادية خيري تشارك ليلى علوى بطولة مسلسل "فرح ليلى" نادية خيري تشارك ليلى علوى بطولة مسلسل "فرح ليلى"

كتب : أ ش أ الأربعاء 22-05-2013 19:32

تصور الفنانة الشابة نادية خيري، حاليا، مشاهدها في مسلسل "فرح ليلى"، الذي تجسد فيه شخصية "مي" الأخت الصغرى للفنانة ليلى علوي، التي تولت تربيتها

بعد وفاة والدتهما وتعتبرها بمثابة الأم وترتبط بعلاقة قوية معها.

وتقول نادية خيري، "تعمل مي معيدة بكلية الفنون الجميلة وترتبط بقصة حب مع زميل لها، وهي تنتمي لأسرة متوسطة فالأب الذي يجسد دوره الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة يعمل مدرسا، وتساعد الأخت الكبرى ليلى علوى في الإنفاق على أسرتها ورعاية أختها الصغرى ولا تبخل عليها بالنصيحة والإرشاد"، مشيرة إلى أن المسلسل ينتمي للدراما الاجتماعية الرومانسية.

وعبرت الفنانة الشابة عن سعادتها بالتعاون مع النجمة الكبيرة ليلى علوي والفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة والفنان أحمد كمال، وأكدت أنها حريصة على التعلم منهم والاستفادة من خبراتهم و تجربتهم الثرية في مجال التمثيل، حيث تحرص على الجلوس معهم في الكواليس والحديث عن مشوارهم الفني الكبير.

وأكدت نادية سعادتها بالوقوف أمام كاميرا المخرج المبدع خالد الحجر، ووصفته بأنه ديمقراطي جدا ويتناقش مع الفنان ويقبل بالرأي الآخر، وأكدت أن اللوكيشن تسوده حالة من الهدوء وأن روحا طيبة تسود بين فريق العمل على الرغم من أنهم يقومون يوميا بالتصوير لساعات قد تتراوح ما بين 12 و14 ساعة للحاق بموسم العرض الرمضاني، إلا أن الروح الطيبة السائدة بينهم تساعدهم على تحمل مشقة العمل.

مسلسل "فرح ليلى" إنتاج مشترك مع مدينة الإنتاج الإعلامي، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج خالد الحجر، وبطولة النجمة ليلى علوي وعبدالرحمن أبوزهرة وشادي خلف ونادية خيري ونرمين ماهر وفراس سعيد وأحمد صلاح وحسام شعبان وأحمد كمال وشريف باهر ومنحة زيتون وسلوى محمد علي وزكي فطين عبدالوهاب.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية خيرى كان مسلسل "سر علني"، الذي شاركت في بطولته غادة عادل وإياد نصار، وحقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي.

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