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بالصور| مونوري تجذب الانتباه بـ"طولها" في "كان 2013"

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بالصور| مونوري تجذب الانتباه بـ"طولها" في "كان 2013" بالصور| مونوري تجذب الانتباه بـ"طولها" في "كان 2013"

كتب : سارة سعيد منذ 9 دقائق

حضر الممثل والراقص سليمان ديم وعارضة الأزياء الفرنسية والممثلة أنيس مونوري عرض فيلم "Grigris"، المشارك في الدورة الـ66 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، وشاركهم بالحضور المخرج التشادي محمد صالح هارون والمنتجة الفرنسية فلورنس ستيرن.

ولفتت مونوري الانتباه بكونها أطول الحاضرين، وكانت أكثر فريق الفيلم ظهورا مما جذب كاميرات المصورين لالتقاط صور لها، وبدت مونوري أنيقة في فستان من اللون البرتقالي، له فتحة طويلة كشفت عن ساقها، كما أدى الراقص سليمان ديم رقصة على السجادة الحمراء للمهرجان قبل عرض الفيلم.

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