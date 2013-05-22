بريطانيا تربط أي حل للنزاع في سوريا برحيل الأسد

كتب : أ ف ب منذ 54 دقيقة

ربط وزير الخارجية البريطاني وليام هيج اليوم في عمان أي حل للنزاع الدموي الدائر في سوريا برحيل الرئيس بشار الأسد قبيل ساعات من بدء اجتماع مجموعة "أصدقاء سوريا" في محاولة للدفع باتجاه سعي واشنطن وموسكو إلى عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة اصطلح على تسميته "مؤتمر جنيف 2" بمشاركة طرفي النزاع والمقرر عقده الشهر المقبل.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية 11 دولة، تمثل المجموعة الأساسية لـ"أصدقاء سوريا" وهي الأردن والسعودية والإمارات وقطر ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والمانيا وإيطاليا، بحضور ممثلين عن المعارضة السورية.

وقال هيج في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة إن "موقف المملكة المتحدة منذ أمد بعيد أن الأسد يجب أن يرحل وأنه ليس بإمكاننا رؤية أي حل ينطوي على بقائه".

وأضاف "إذا كان النظام (السوري) يعتقد أن بامكانه تحقيق انتصار عسكري والعودة إلى الوضع السابق، فأنا أعتقد أنه يرتكب خطأ فادحا، خطأ كارثيا"، مشيرا إلى أنه "ينبغي أن يكون هناك حل سياسي، بغض النظر عن الوضع على الأرض".

وأوضح هيج أن "مؤتمر جنيف 1 (...) يتحدث عن تشكيل حكومة انتقالية مع سلطات تنفيذية كاملة، تتشكل على أساس الموافقة المتبادلة".