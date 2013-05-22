سفير سوريا لدى الأردن: المشاركون في مؤتمر أصدقاء سوريا هم أعداء لدمشق

كتب : أ ش أ منذ 51 دقيقة

وصف السفير السوري لدى الأردن بهجت سليمان المشاركين في مؤتمر "أصدقاء سوريا" الذي سيعقد مساء اليوم الأربعاء في عمان ب"أعداء سوريا".

وقال سليمان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر السفارة السورية بعمان، إن تسمية أصدقاء سوريا هو عكس الحقيقة "، مشيرا إلى أن أمريكا لم تكن يوما صديقا لدول العالم الثالث " فأمريكا هي العدو الأول للعرب لا أصدقائهم عندما آزرت إسرائيل في حربها على العرب وهي تقوم الآن بمخطط لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف سليمان "صوّروا الإرهابين على أنهم ثوار وصوّروا الجيش السوري كقتلة"، وتساءل "هل يمكن لهؤلاء أن يكونوا أصدقاء سوريا؟ "وأجاب "هؤلاء أصدقاء إسرائيل أو أصدقاء سوريا المزيفون"، قبل أن يشنّ هجوماً على تركيا مُذكرّاً بتاريخ العثمانيين بالقول"تركيا ذات التاريخ الأسود التي استعمرت العرب 400 سنة وجهلتهم باسم الإسلام؟".

وقال سليمان إن من يصرون على وجود ثورة في سوريا، أسألهم هل تدمير المنشآت السورية وصوامع الحبوب وتفكيك ألفي مصنع في حلب وتحويلها لتركيا وعمليات الخطف والاغتيال والاغتصاب والسحل وأكل الأكباد والقلوب عملا من أعمال الثورة؟".

ووصف ما يجري في بلاده بأنها "حرب إسرائيلية أطلسية بأدوات عربية متأسلمة (على حد وصفه)، متهماً ما أسماها "مشيخات الغاز بتدمير الشعب السوري".

وأضاف "من لا يرى الأزمة السورية طريقة لتصفية القضية الفلسطينية عليه مراجعة نفسه"، مشيرا إلى أن من يريد حل القضية السورية عليه أن يقف مع الدولة الشرعية ووقف اتهام النظام السوري بأنه يدمر الشعب السوري".