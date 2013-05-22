الموقوفون المصريون في الإمارات يلتقوا ذويهم برعاية السفارة

كتب : بهاء الدين محمد منذ 23 دقيقة

صرح السفير تامر منصور، سفير مصر لدى الإمارات، أن سبعة من الموقفين المصريين على ذمة القضية الأمنية بالإمارات، التقوا اليوم بأسرهم وذويهم الموجودين بالإمارات، موضحا أن أهالي باقي الموقوفين متواجدين في مصر.

وأشار السفير المصري إلى أن هذه الخطوة جاءت وفاء لوعد المسؤولين الإماراتيين، وحرصا منهم على التخفيف من حالة القلق التي يعيشها أهالي الموقوفين، واستجابة لجهود السفارة في هذا الصدد، مؤكدا أن هذا ليس بالغريب على دولة الإمارات الشقيقة التي تكن كل التقدير لمصر ولشعبها، وتقديرا لمسيرة العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأوضح السفير منصور، في بيان اليوم، أن اللقاء استمر قرابة 4 ساعات، حيث التقى كل محتجز بأسرته في لقاء منفرد سادته كل مشاعر الفرحة والطمأنينة، مبينا أنه تم خلال هذه اللقاءات تحديد كافة الخدمات القنصلية المطلوب أن توفرها السفارة للموقوفين وذويهم من أجل سرعة قضاء شؤونهم سواء في الإمارات أو داخل مصر.

واضاف السفير أن القنصلية في دبي وفرت حافلة خاصة أقلت أهالي الموقوفين من دبي وأبوظبي، بعد أن تم التنسيق معهم جميعا لهذا اللقاء خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أن الموقوفين وجميع أهاليهم أعربوا عن خالص شكرهم للسلطات الإماراتية على ترتيب هذا اللقاء، الذي تم بدرجة عالية من الاحترام الإنساني المعروف عن قيادة وشعب الإمارات الشقيق.