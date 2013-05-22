التليفزيون المصرى ينسق مع الجيش والرئاسة لاستضافة الجنود المختطفين

كشف المخرج شكرى أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن تنسيق يجريه مسئولو التليفزيون المصرى حاليا مع القوات المسلحة المصرية ورئاسة الجمهورية لاستضافة الجنود المختطفين فى أول ظهور تليفزيونى لهم على شاشة التليفزيون المصرى.

وقال "أبو عميرة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن وزير الإعلام، صلاح عبد المقصود، يعمل على قدم وساق للفوز بهذا الانفراد، وذلك بعد انفراد التليفزيون المصرى بنقل وصولهم إلى مطار ألماظه، واستقبال رئيس الجمهورية لهم على الهواء مباشرة، إضافة إلى نقل فعاليات فرحة أهالى الجنود المختطفين من منازلهم بمحافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن التليفزيون المصرى يرتقى يوما بعد يوم فى محاولة منه لإرضاء المشاهد المصرى والاستحواذ على ثقته.