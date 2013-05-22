أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسؤول أممى: أهمية التظاهر السلمى وحرية الإعلام فى تغطية التظاهرات

Google+ Print
مسؤول أممى: أهمية التظاهر السلمى وحرية الإعلام فى تغطية التظاهرات مسؤول أممى: أهمية التظاهر السلمى وحرية الإعلام فى تغطية التظاهرات

أكد ممثل مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق مروان على، أهمية التظاهر السلمى فى المحافظات الست المنتفضة وأهمية حرية الإعلام فى تغطية ساحات الاعتصام، فيما طالب العيساوى بسحب الجيش وقوات سوات والشرطة الاتحادية من محافظة الأنبار.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقده ممثل مبعوث الأمم المتحدة فى العراق مع وزير المالية العراقى المستقيل رافع العيساوى فى منزل الشيخ أحمد أبو ريشة شمالى الرمادى بمحافظة الأنبار.

وقال ممثل مبعوث الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تؤكد على أهمية التظاهر السلمى وأن التظاهر حق مكفول فى الدستور العراقى وصوتنا هذا وصل إلى الحكومة وعلى الحكومة احترام هذا الأمر ولا يجوز لأى جهة كانت استهداف المعتصمين والتجاوز عليهم.

وأضاف أن ما يتعرض له الصحفيون اليوم فى الأنبار من امتناع لتغطية الاعتصامات هو مرفوض، ونؤكد على أهمية حرية الصحافة وهى جزء من العملية الديمقراطية السياسية فى العراق وعلى الجميع احترام حرية الصحافة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج