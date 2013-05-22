مسؤول أممى: أهمية التظاهر السلمى وحرية الإعلام فى تغطية التظاهرات

أكد ممثل مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق مروان على، أهمية التظاهر السلمى فى المحافظات الست المنتفضة وأهمية حرية الإعلام فى تغطية ساحات الاعتصام، فيما طالب العيساوى الحكومة بسحب الجيش وقوات سوات والشرطة الاتحادية من محافظة الأنبار.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقده ممثل مبعوث الأمم المتحدة فى العراق مع وزير المالية العراقى المستقيل رافع العيساوى فى منزل الشيخ أحمد أبو ريشة شمالى الرمادى بمحافظة الأنبار.

وقال ممثل مبعوث الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تؤكد على أهمية التظاهر السلمى وأن التظاهر حق مكفول فى الدستور العراقى وصوتنا هذا وصل إلى الحكومة وعلى الحكومة احترام هذا الأمر ولا يجوز لأى جهة كانت استهداف المعتصمين والتجاوز عليهم.

وأضاف أن ما يتعرض له الصحفيون اليوم فى الأنبار من امتناع لتغطية الاعتصامات هو مرفوض، ونؤكد على أهمية حرية الصحافة وهى جزء من العملية الديمقراطية السياسية فى العراق وعلى الجميع احترام حرية الصحافة.