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أول عملية زرع وجه بهدف إنقاذ حياة مريض في العاصمة البولندية وارسو

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أول عملية زرع وجه بهدف إنقاذ حياة مريض في العاصمة البولندية وارسو أول عملية زرع وجه بهدف إنقاذ حياة مريض في العاصمة البولندية وارسو

كتب : الأناضول منذ 9 دقائق

أجريت عملية زرع وجه، بشكل عاجل، لشخص في العاصمة البولندية وارسو، إثر تعرضه لحادث في مكان العمل، وتمزق الوجه وتهشم عظام الفك، حيث أوضح الطبيب آدم ماسيجيويسكي، من معهد غليويس للأورام، أن العملية انجزت للمرة الأولى في العالم في فترة قصيرة بهدف إنقاذ حياة مريض.

وأضاف الطبيب أن عملية زراعة الوجه كانت تتطلب في السابق استعدادات تستغرق أشهر وربما أعوام، منوهًا بأن الشخص المذكور الذي لم يكشف عن اسمه، أجريت له العملية بعد أسابيع من الحادث، إذ زرع الوجه، إلى جانب معالجة اللثة، وكسور الفك، فيما تحسنت صحته بسرعة بعد العملية التي استغرقت 27 ساعة.

وكان المريض البالغ من العمر 33 عامًا، خضع إلى معالجة في وجهه، عبر أخذ أقسام من أنسجة جسده بعد الحادث، في مستشفى آخر، لكن المحاولة باءت بالفشل.

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