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وزير الاستثمار: الحكومة تعمل كفريق واحد في الملفات المشتركة من أجل خدمة المواطن

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وزير الاستثمار: الحكومة تعمل كفريق واحد في الملفات المشتركة من أجل خدمة المواطن وزير الاستثمار: الحكومة تعمل كفريق واحد في الملفات المشتركة من أجل خدمة المواطن

أكد يحيى حامد وزير الاستثمار أن المصرية تعمل كفريق واحد فى الملفات المشتركة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن المصري وتفضيل أفضل خدمة ممكنة لمختلف شرائح المجتمع على اختلاف قطاعاتهم الجغرافية.
> جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي ضم وزير الاستثمار والدكتور باسم عودة وزير والتجارة الداخلية والدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية والدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة وذلك بمقر وزارة التموين اليوم الأربعاء.
> وأشار بيان لوزارة الاستثمار إلى أن الوزراء ناقشوا خلال اجتماعهم خطة الدولة لتوفير السلع الاستهلاكية والغذائية خلال شهر رمضان المقبل بأسعار مخفضة تناسب محدودى الدخل، مما يخفف من العبء الملقى على كاهل المواطن المصرى، ودعما للمباردة التى أطلقتها وزير التموين والتى تستهدف تقديم “أفضل منتج لأكرم شعب”.
> وتناول اللقاء أيضا سبل توفير عدد من المنتجات التموينية والأسماك واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة الاستثمار من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، ووزارة الزراعة فيما يختص بتوفير اللحوم ومنتجاتها، ووزارة التنمية المحلية للتنسيق مع كافة المحافظات بمصر، فضلا عن التنسيق مع وزارة الدفاع.
> وأوضح البيان أن من المقرر تنظيم قوافل من السيارات تجوب المحافظات والمدن المصرية قريبا، لتقديم “أفضل منتج لأكرم شعب”، والوصول بأفضل السلع إلى المواطن المصرى البسيط أينما كان.

 

أ.ش.أ

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