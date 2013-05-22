الوفد يشيد بدور الجيش والشرطة ومشايخ سيناء والمخابرات فى تحرير الجنود المختطفين

أشاد حزب الوفد اليوم “الأربعاء” بالدور الذى قامت به القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة والمخابرات الحربية ومشايخ وعواقل سيناء لتحرير الجنود السبعة المختطفين والتي أكدت قدرتنا على السيطرة على قطعة غالية من أرض الوطن إذا ما توافرت الإرادة السياسية .

> وفيما تجاهل بيان للحزب ، الاشارة الى دور الحكومة أو مؤسسة الرئاسة، طالب الوفد القوات المسلحة والشرطة بالاستمرار في العمليات العسكرية لتطهير سيناء من الجماعات المسلحة التي وصفها بأنها تهدر مفهوم الدولة وتهدد أمن وسلامة البلاد .

> كما أكد الوفد- فى بيانه- أن سيناء عانت كثيراً على مدى عقود طويلة من إهمال وتهميش واضطهاد وتجاهل لأبسط الحقوق ، وأنه قد آن الأوان لرد الاعتبار لأهل سيناء سياسياً واقتصادياً واجتماعيا، موضحا أن التنمية الحقيقية لسيناء يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة دون مماطلة أو إرجاء .

> وأوضح البيان ان حزب الوفد إذ يهنئ أسر الجنود العائدين بعودة أبنائهم سالمين، يؤكد مرة أخرى أن الدولة لا تقوم إلا بسلطة قادرة على إجبار الجميع على احترام القانون وسيادة أحكامه، مؤكدا ان تلك السلطة التى وصفها بالغائبة هى التي تؤدي إلى حالة الفوضى والانفلات التي يعاني منها المصريون، حسب قوله.

أ.ش.أ