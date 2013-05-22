قنديل يبحث أزمة انقطاع التيار الكهربائي



> بحث هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء جهود واستعدادات الحكومة لحل أزمة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، في إطار محاولات مواجهة أزمة انقطاع التيار التى ظهرت خلال الأيام الماضية.

> وقال علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ـ في تصريحات اليوم، الثلاثاء ـ إن الاجتماع الذى عقد لهذا الغرض وحضره وزراء الكهرباء أحمد إمام والبترول والثروة المعدنية شريف هدارة ، والمالية فياض عبد المنعم ، بحث احتياجات محطات الكهرباء من الوقود لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة، ومصادر التمويل لتوفير تلك الاحتياجات، والإجراءات اللازمة لاستمرار تدفق الوقود اللازم لتشغيل المحطات .

> وأضاف الحديدي أنه تم الاتفاق على زيادة الكميات المتاحة في أول شهر يونيو من الغاز الطبيعي من 77 مليون متر مكعب لتصل إلى 84 مليونا في اليوم، وكميات المازوت من 17 ألف طن إلى 22 ألفا في اليوم ..كما تم اعتماد مبلغ 200 مليون دولار لتوفير المواد البترولية المطلوبة، وجاري اعتماد مبلغ 525 مليونا إضافية لتوفير باقي الكميات المطلوبة التي تحتاجها محطات الكهرباء.

> وأوضح أن الاجتماع تناول أيضا التأكيد على ضرورة توعية مختلف فئات المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، والآثار الإيجابية لذلك على زيادة كفاءة توليد الكهرباء وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بالإضافة إلى الفوائد البيئية .

أ.ش.أ