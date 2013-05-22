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انقطاع الكهرباء 3 مرات خلال حلقة نقاشية لمبادرة الرئيس لحماية المرأة

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انقطاع الكهرباء 3 مرات خلال حلقة نقاشية لمبادرة الرئيس لحماية المرأة انقطاع الكهرباء 3 مرات خلال حلقة نقاشية لمبادرة الرئيس لحماية المرأة

شهدت فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة، لمبادرة الرئيس لدعم وحماية حقوق المرأة المصرية التى بدأت مارس الماضى، وتعقد شهريا بالتعاون بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والهيئة العامة للاستعلامات والجمعيات الأهلية المهتمة بالمرأة، انقطاع التيار الكهربائى ثلاث مرات خلال الجلسات النقاشية.

وتسبب انقطاع الكهرباء فى حالة من الجدل وضياع بعض الوقت لعودة استقرار الحضور وتوقف التكييف داخل القاعة لأكثر من ساعة على مدار 5 ساعات تقريبا.

ويشارك بالحلقة الدكتورة سرين البغدادى، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأسرة والمرأة، والدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور بسيونى حمادة المستشار العلمى، والسفير محمد بدر الدين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

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مصر 365