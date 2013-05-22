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فولام يضم أموريبيتا مدافع بلباو

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فولام يضم أموريبيتا مدافع بلباو فولام يضم أموريبيتا مدافع بلباو

لندن، (إفي): وقّع المدافع الفنزويلي فرناندو أموريبيتا اليوم عقدا لمدة أربعة مواسم مع فولام الذي يلعب في صفوف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسينضم أموريبيتا (28 عاما)، لاعب وسط أثلتيك بلباو، إلى صفوف فولام الذي احتل المركز الثاني عشر في البريمير ليج بفارق 29 نقطة عن آخر مركز مؤهل لبطولات أوروبا، اعتبارا من يوليو القادم.

وصرح اللاعب في بيان صادر عن النادي "يسعدني توقيع عقد لمدة أربعة مواسم مع فولاام وأتطلع إلى المنافسة في البريمير ليج الموسم المقبل".

وأضاف انه "معجب بالمواهب الموجودة في فولهام" وهو في "انتظار" التعرف على زملائه الجدد في يوليو/تموز المقبل، حيث تبدأ تدريبات الفريق هذا الصيف.

وخاض أموريبيتا ثماني مباريات دولية مع منتخب فنزويلا، وبدأ مسيرته الكروية في صفوف ناشئي بلباو في عام 1998 ، وصعد للفريق الأول للنادي الإسباني في عام 2005 ، حيث خاض معه أكثر من 250 مباراة رسمية.

وأحرز المدافع أول هدف دولي له في 11 أكتوبر 2011 مع منتخب فنزويلا في شباك الأرجنتين، في إطار التصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

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