بريطانيا: إيران وحزب الله يزيدان دعمهما للأسد

وليام هيج: تقديم المساعدة للمعارضة السورية سيعتمد على ما سيحدث خلال الأيام المقبلة

كتب : رويترز منذ 3 دقائق

قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، اليوم، إن إيران وحليفها حزب الله اللبناني "يدعمان" الرئيس السوري بشار الأسد ويقدمان له دعمًا متزايدًا.

وقال هيج، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، "النظام السوري يتلقى دعمًا كبيرًا، يتلقى باستمرار دعمًا متزايدًا خلال الأشهر القليلة الماضية من أشخاص من خارج سوريا، من حزب الله وإيران، هذا نظام يعتمد بصورة متزايدة على مثل هذا الدعم الخارجي"، وأضاف "أصبحوا في حاجة أكثر إلحاحًا للدعم الخارجي لذلك فإنه نظام يدعمه آخرون من الخارج".

وقال هيج، الذي كان يتحدث قبل اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا في العاصمة الأردنية، إن القرار بشأن زيادة المساعدة للمعارضة السورية سيعتمد على ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف "بريطانيا وفرنسا لديهما موقف واضح وموحد إزاء ذلك ونحن نريد بالفعل تعديل حظر الأسلحة على المعارضة، القرارات بشأن ذلك ستعتمد على ما يحدث في الأيام المقبلة".

وتابع أن بريطانيا ستحث القوى العالمية على تحديد موعد خلال الأيام القليلة القادمة؛ لعقد مؤتمر دولي في مسعى لإنهاء الصراع في سوريا المستمر منذ عامين.