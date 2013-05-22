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في عيد الإعلاميين.. العاملون في "ماسبيرو" يتجهون لمجلس الشورى

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في عيد الإعلاميين.. العاملون في "ماسبيرو" يتجهون لمجلس الشورى في عيد الإعلاميين.. العاملون في "ماسبيرو" يتجهون لمجلس الشورى

كتب : انتصار حسني الأربعاء 22-05-2013 17:16

قررت الائتلافات والحركات الثورية المختلفة داخل "ماسبيرو"، دعوة جميع العاملين من الرافضين لسياسة صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، لعمل انتفاضة كبيرة على الأوضاع المزرية للإعلام داخل التليفزيون المصري بجميع شاشاته وإذاعاته، وذلك يوم 30 مايو الجاري، بمناسبة عيد الإعلاميين.

وقررت الائتلافات والحركات الثورية، حشد عدد كبير من الإعلاميين والعاملين والاتجاه للتظاهر أمام مجلس الشورى، لتكون رسالتهم أن هيكلة ماسبيرو التي نوقشت في مجلس الشورى لن تتم، لأن "ماسبيرو" كيان واحد لا يمكن تقسيمه، وتوصيل رسالة للشعب المصري بأن "إعلام السلطة" لا مكان له بين إعلاميي ماسبيرو بعد الآن.

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