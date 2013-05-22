مهرجان "بياف" يستعد لتكريم المبدعين.. والرئيس اللبناني يستقبلهم

كتب : هشام أمين منذ 27 دقيقة

بدأت لجنة مهرجان "بياف" الدولي بتكثيف اجتماعاتها وذلك استعداداً لوضع خارطة طريق جديدة للمهرجان الأضخم الذي ينظم كل عام والذي يكّرم شخصيات لبنانية وعربية وعالمية عن مجمل إنجازاتها وإبداعاتها في كل المجالات والميادين.

و"بياف" بدورته الرابعة هذا العام، سيكون على مستوى تطلعات وآمال جمهوره الذي يعوّل كثيراً على هذا الحفل النزيه والراقي والذي يسعى فقط لتكريم من يستحق التكريم من مبدعين ومثقفين وناجحين ومتفوقين في جميع أنحاء العالم فيأخذ هذا المهرجان عاماً بعد عام طابعاً دولياً، فيحقق تقدماً لافتاً رغم مرور وقت قصير على تأسيسه، حيث حصل على تنويه من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان الذي يستقبل المكرّمين كل عام في القصر الرئاسي.

واللجنة التي تضم شخصيات فنية وإعلامية وثقافية واجتماعية وأدبية بارزة، تحرص على الاهتمام بأبرز المبدعين وهي تتواصل حالياً مع عدد كبير من الشخصيات العربية والعالمية التي ستزور بلدنا الحبيب لبنان في شهر نوفمبر المقبل لتُكرَّم أجمل وأرقى تكريم في عاصمة الجمال والثقافة والإبداع بيروت.