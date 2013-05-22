أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

مهرجان "بياف" يستعد لتكريم المبدعين.. والرئيس اللبناني يستقبلهم

Google+ Print
مهرجان "بياف" يستعد لتكريم المبدعين.. والرئيس اللبناني يستقبلهم مهرجان "بياف" يستعد لتكريم المبدعين.. والرئيس اللبناني يستقبلهم

كتب : هشام أمين منذ 27 دقيقة

بدأت لجنة مهرجان "بياف" الدولي بتكثيف اجتماعاتها وذلك استعداداً لوضع خارطة طريق جديدة للمهرجان الأضخم الذي ينظم كل عام والذي يكّرم شخصيات لبنانية وعربية وعالمية عن مجمل إنجازاتها وإبداعاتها في كل المجالات والميادين.

و"بياف" بدورته الرابعة هذا العام، سيكون على مستوى تطلعات وآمال جمهوره الذي يعوّل كثيراً على هذا الحفل النزيه والراقي والذي يسعى فقط لتكريم من يستحق التكريم من مبدعين ومثقفين وناجحين ومتفوقين في جميع أنحاء العالم فيأخذ هذا المهرجان عاماً بعد عام طابعاً دولياً، فيحقق تقدماً لافتاً رغم مرور وقت قصير على تأسيسه، حيث حصل على تنويه من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان الذي يستقبل المكرّمين كل عام في القصر الرئاسي.

واللجنة التي تضم شخصيات فنية وإعلامية وثقافية واجتماعية وأدبية بارزة، تحرص على الاهتمام بأبرز المبدعين وهي تتواصل حالياً مع عدد كبير من الشخصيات العربية والعالمية التي ستزور بلدنا الحبيب لبنان في شهر نوفمبر المقبل لتُكرَّم أجمل وأرقى تكريم في عاصمة الجمال والثقافة والإبداع بيروت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم