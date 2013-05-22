خالد البريكي ينتهي من "البيت بيت أبونا" ويبدأ بـ"هشتقة 2"

انضم الفنان خالد البريكي إلى أسرة المسلسل الكوميدي (هشتقه2)، وهي من إنتاج وبطولة الفنان فهد الحيان، وإخراج ضيف الحارثي، ويشارك فيه نخبة من النجوم من أبرزهم: فخرية خميس، وأميرة محمد، وماجد مطرب فواز، وبشير غنيم، ومرزوق الغامدي، وغزلان، وسارة جابر، وعبد العزيز السكيرين، بالإضافة إلى آخرين.

وسيشارك في عدة حلقات، وفي كل حلقة سيقدم شخصية مختلفة، وسيعرض العمل على القناة الأولى بالتلفزيون السعودي.

وقد ذكر البريكي لـ سيدتي نت أنّ هذا العمل يعد الثاني له في الأعمال الدرامية السعودية حيث سبق أن شارك العام الماضي مع المخرج عبد الخالق غانم، ومن خلال مسلسل "يا تصيب يا تخيب" وبمشاركة نخبة من النجوم، ومنهم: الفنانة هيفاء حسين، وسمير الناصر، وشمعة محمد، وإبراهيم الحساوي، وأفنان فؤاد، وكانت تجربة جيدة.

أما عن آخر أعماله قال بأنه انتهى مؤخرًا من المشاركة في مسلسل الكويتي "البيت بيت أبونا"، والذي يشهد عودة الثنائي الكويتي الناجح سعاد عبدالله وحياة الفهد، ويشاركه بطولة العمل أيضًا نخبة من النجوم من أبرزهم: إبراهيم الصلال، ومرام، وفخرية خميس، وصلاح الملا، ومشاري البلام، وشيماء علي، بالإضافة إلى آخرين، وسيعرض خلال رمضان على شاشة الإم بي سي، وسيجسد دور الشاب الهادي المثقف.