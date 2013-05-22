نبيل العربى يبحث مع المندوبين الدائمين آليات تطوير الجامعة العربية

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربى، اجتماعا موسعا، اليوم، مع المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، تم خلاله بحث آليات تطوير الجامعة العربية، فى ضوء قرارات القمم العربية وتقرير اللجنة المستقلة المعنية بإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، ومنظومة العمل المشترك والتى يترأسها السيد الأخضر الإبراهيمى وزير الخارجية الجزائرى الأسبق.

وصرح العربى بأن هذا الاجتماع جاء بهدف تبادل وجهات النظر حول كيفية تنفيذ القرارات المتعلقة بإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، معتبرا أن هذا الاجتماع هو بداية لسلسلة اجتماعات مقبلة فى هذا الشأن وفق جدول زمنى للوقوف على متطلبات النهوض بالجامعة العربية.

> وكانت قمة الدوحة الأخيرة قد رحبت بالخطوات والإجراءات، التى اتخذها الأمين العام للجامعة العربية لإعادة هيكلة الأمانة العامة للجامعة وتطوير أنظمتها، تنفيذا للتكليف الصادر من قمة بغداد.

وأخذت قمة الدوحة علما بقرار وزراء الخارجية العرب فى 6 مارس بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية من الدول الأعضاء والأمانة العامة للنظر فى المقترحات والتوصيات الواردة، فى تقرير اللجنة المستقلة، رفيعة المستوى، برئاسة الأخضر الإبراهيمى، وموافاة الأمانة العامة للجامعة بملاحظاتها ووضعها موضع التنفيذ وفق أولويات ومراحل وجداول زمنية وعرض نتائج أعمال اللجنة على مستوى الجامعة على المستوى الوزارى.