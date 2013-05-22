"المهندسين" تناقش تنمية منخفض القطارة بحضور 3 وزراء الاثنين المقبل

تعقد، يوم الاثنين المقبل، لجنة المياه بنقابة المهندسين المصرية ندوة بعنوان "منخفض القطارة بين السلبيات والإيجابيات" لمناقشة آليات تنمية منخفض القطارة.

وتستضيف النقابة كلا من الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والدكتور محمد بهاء وزير الموارد المائية والرى والدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى.

ويشارك فى الندوة وزارات الزراعة والبيئة والطاقة والدفاع والمختصون من مراكز البحوث وخبراء المياه والطاقة والجيولوجيا.

وقال عصام عبد العزيز إدريس منسق لجنة المياه فى بيان له اليوم إنه أثير فى الآونة الأخيرة عدد من التساؤلات حول مشروع منخفض القطارة، فى ظل وجود توجه من الجهات الرسمية للدفع باتجاه هذا المشروع لاستغلال المنخفض فى توليد الطاقة والكهرباء وتنمية المنطقة المجاورة للبحيرة الصناعية لتنميتها، وللحيلولة دون تكرار مشكلة مشروع توشكى، والذى أنفق عليه ما يزيد عن 7 مليارات دون فائدة.

وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى صياغة رؤية متكاملة فى وجود الأطراف المعنية للوصول إلى استراتجية قابلة للتطبيق تحقق الصالح القومى للوطن، على أن يتم عرضها على الجهات المسئولة، على رأسها مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات التى تحقق الصالح العام للبلاد .