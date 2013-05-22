“الجزيرة” تتصدر القنوات الإخبارية العربية في نسبة المشاهدة



> تصدرت قناة “الجزيرة” القطرية مجددا القنوات الإخبارية العربية من حيث نسبة المشاهدة بناءً على دراسة إحصائية أعدتها في مارس الماضى مؤسستا” إيبسوس” و”سيغما”، وهما شركتان مستقلتان متخصصتان في مجال الأبحاث الإعلامية.

وأكدت الدراسة تفوّق قناة الجزيرة بنسبة المشاهدة اليومية على القنوات الإخبارية المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قدر الفارق بين نسبة مشاهدي الجزيرة ومشاهدي القنوات الإخبارية المنافسة الأخرى مجتمعة بـ34%.

> وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن البرامج والتغطيات الإخبارية التي تبث على قناة الجزيرة الإخبارية حققت المراكز العشرة الأولى في نسب المشاهدة، متفوقة على جميع البرامج المماثلة التي تبث على القنوات الإخبارية المنافسة.

> ولا تشمل الإحصائيات المذكورة نسب مشاهدة قناة الجزيرة مباشر التي احتلت المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

> وفي تعليقه على نتائج هذه الدراسة الإحصائية، قال المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني إن احتفاظ “الجزيرة” بصدارتها “عائد أساسا لالتزامها الدائم بميثاق الشرف المستنير بمعايير مهنية نبراسها الرأي والرأي الآخر وقوامها الدقة والموضوعية والنزاهة”.

> وأكد المدير العام أن هذا التفوق “لم يكن ليتحقق لولا التضحيات التي قدمها صحفيو الجزيرة في مختلف أرجاء العالم لإيصال الحقيقة، التي تحملوا في سبيلها تهديدات بلغت

> حد القتل في مناطق ملتهبة أصرت الجزيرة على أن تكون حاضرة فيها، رغم المخاطر وتهديدات الموت كما هي الحال في سوريا” .

> يذكر أن الدراسة، التي أنجزت من قبل شركتي إيبسوس وسيجما فىالربع الأول من العام الحالي، سعت لقياس نسب مشاهدة القنوات الإخبارية عربيا للفئة العمرية “أكبر من 15 عاما” في 21 بلدا هي: مصر والسودان وفلسطين والسعودية والإمارات والكويت واليمن والمغرب وتونس وليبيا والجزائر وسوريا والأردن وقطر وعمان والبحرين والعراق ولبنان وجيبوتي والصومال وموريتانيا.

أ.ش.أ