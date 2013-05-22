الأحد.. افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الجسور الدولية بالإسكندرية

أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف الأورومتوسطية (الإسكامى) أحمد الوكيل أنه سيتم افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع (الجسور الدولية) بالإسكندرية يوم الأحد المقبل.

وقال الوكيل - فى تصريح له اليوم الأربعاء - إن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة، تصنيع للغير، نقل التكنولوجيا، أساليب الإدارة الحديثة، التسويق المشترك فى دول ثالثة، إنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد فى ستة قطاعات محددة بدءا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكافة المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل، حيث ركزت معظم المشروعات السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه قد تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية، وذلك أثناء إعداد دراسة الجدوى، والتى نفذها أكبر مراكز الدراسات الإستراتيجية التركية والأوروبية (تيبف) و(أياميد) لتحديد القطاعات ذات الأولوية، والتى لها فرصة نمو فى السوق العالمى، والتى لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والأوروبية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الغرف الأورومتوسطية (الإسكامى) أنه يتم من خلال كافة مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أن السوق المصرى يتضمن مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 6ر1 مليار مستهلك فى الاتحاد الأوروبى والرابطة الأوروبية للتبادل التجارى الحرّ (إيفتا) والدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة وتركيا، وهو عامل جذب للتصنيع من أجل التصدير واستخدام مصر كمركز لوجيستى للتجارة العالمية.

جدير بالذكر، أن المشروع يهدف خلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية، برعاية رئيس الجمهورية وبحضور وزراء الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والنقل وسفراء دول الاتحاد الأوروبى وتركيا وهيئات المعونات والبنوك الإنمائية وقيادات منظمات الأعمال.