أداء الممثلين والشكل البصري لفيلم "جاتسباي العظيم" يحصلان على إشادة النقاد

كتب : نورهان طلعت الأربعاء 22-05-2013 16:57

استطاع فيلم المخرج باز لورمان جاتسباي العظيم The Great Gatsby، أن ينال إعجاب النقاد به، مشيدين بشكله البصري واستخدام تقنية ثلاثي الأبعاد وأداء ثلاثة من أبطال العمل، ويعرض الفيلم حاليًا في دور العرض المصرية من خلال شركة يونايتد موشن بيكتشرز.

وكتب الناقد ريتشارد كورليس، في مجلة تايم، مشيدًا بأداء الممثلين "صنع الممثلون عاصفة صيفية، رباطة جأش ماجواير الجريء كانت ملائمة جدًا في دور المراقب ورسمت في القصة شخصية تفضل مشاهدتها، دي كابريو مقنع في إظهار الصبي الصغير الذي خسر فتحول إلى رجل قاسي، وموليجان وجدت طريقة تبرز بها قوة وسحر ديزي وضعفها".

كما أشاد ريتشارد روبر من شيكاجو صن تايمز بالفيلم، قائلًا "وسط كل الألعاب النارية والحفلات المجنونة يتم تذكيرنا مرارًا وتكرارًا بأن جاتسباي العظيم، هو عن رجل أمضى نصف عقد يبني نصبًا تذكاريًا متقنًا لامرأة أحلامه".

لو لومنيك من صحيفة نيويورك بوست، وضع الفيلم على قمة أفضل أفلام هذا العام "فيلم باز لورمان جاتسباي العظيم، هو الفيلم الأول الذي يجب مشاهدته في موسم الصيف في هوليوود، ليس لأي سبب سوى حملك في رحلة عبر العشرينات في نيويورك بتقنية ثلاثي الأبعاد".

فيلم جاتسباي العظيم يأتي من مخرج فيلم Moulin Rouge، وهو من بطولة النجوم ليوناردو دي كابريو، توبي ماجواير، كاري موليجان وجويل إدجيرتون، بجانب إيسلا فيشر والنجم الهندي أميتاب باتشان، ويعرض الفيلم حاليًا بتقنية ثلاثي الأبعاد في دور العرض المصرية من خلال شركة يونايتد موشن بيكتشرز.