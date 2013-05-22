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تحرير 40 مخالفة تموينية ضد المخابز بقنا

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تحرير 40 مخالفة تموينية ضد المخابز بقنا تحرير 40 مخالفة تموينية ضد المخابز بقنا

اكد محى الدين عبد الفتاح مدير الرقابة التموينية بمديرية بقنا، أن الرقابة شنت حملة على المخابز بمختلف مراكز المحافظة لضبط الخارجين عن القانون والمتلاعبين فى أوزان رغيف الخبز والتصرف فى حصص المخابز المدعمه .
> واشار عبد الفتاح أن الحملة التى تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أسفرت عن تحرير مخالفات لـــ40 مخبز بمختلف مراكز المحافظة ومنها مراكز قنا وقوص وقفط والوقف ونجع حمادى وجاءت المخالفات ما بين تصرف فى جزء من الحصة الخاصة بالمخبز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان.

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