حملة “لا للكهرباء” تطالب الوزاره بإعلان جدول بمواعيد انقطاع التيار بقنا

طالب جلال ممدوح همام مؤسس حمله ” لا للكهرباء ” بقنا وزارة الكهرباء بإعلان جدول لاستهلاك القري والمدن من الكهرباء والكشف عن مدى العدالة فى تحميل عبئ تخفيف الأحمال ونشر جدول بمواعيد انقطاع الكهرباء ومده انقطاعها لكل قريه ومدينه بقنا .

واشار ههمام الى ان ما يحدث من قطع للكهرباء بسبب تخفيف الاحمال دون اخطارا المواطن بذلك يعد استخفاف بالمواطنين موضحا ضروره عمل حملات توعيه لترشيد الاستهلاك من الكهرباء ،واستنكر عدم مراعاة فترة الامتحانات للثانوية العامة ويجب علي القيادات توفير البديل للطاقة ،واشار إلى اعلان جدول لمواعيد الانقطاع للكهرباء سيمنع وقوع النساء فى مشكلات أثناء التسوق وأنقطاع الكهرباء .