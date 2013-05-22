ارتفاع عدد العاطلين لمدة طويلة فى إسبانيا لأكثر من مليون شخص

قال مكتب الإحصاء الإسبانى "إينى" اليوم، إن عدد العاطلين عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات فى البلاد التى يضربها الركود ارتفع بنسبة 6.48% ليصل إلى 05.1 مليون عاطل العام الماضى، وبلغ إجمالى عدد العاطلين فى البلاد العام الماضى 8.5 مليون شخص.

وارتفع الرقم إلى 2.6 مليون عاطل فى الربع الأول من العام الجارى، ما يترك إسبانيا بمعدل بطالة قياسى عند 2.27%، وهو أعلى المعدلات فى أوروبا، وعادة ما تنقطع إعانات البطالة للأشخاص الذين يظلون عاطلين عن العمل لثلاث سنوات، ما يتركهم فى وضع غير مستقر.

ويعيش حوالى 22% من مواطنى إسبانيا، حوالى 10 ملايين شخص، فى وضع تحدده جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية بأنه فقر نسبى مع بلوغ الدخل السنوى أقل من 7300 يورو (9490 دولار)، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسبانى بنسبة 5.1% هذا العام.