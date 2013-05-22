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مدير هيئة الاستثمار والتجارة البريطانى: نريد أن نكون شركاء لمصر

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مدير هيئة الاستثمار والتجارة البريطانى: نريد أن نكون شركاء لمصر مدير هيئة الاستثمار والتجارة البريطانى: نريد أن نكون شركاء لمصر

قال نيك بيرد، مدير هيئة الاستثمار والتجارة بالخارجية البريطانية، إن بلاده تريد أن تكون شريكا لمصر فى كل المراحل، معتبرا أن السوق المصرية تتسم بالكثير من الإمكانيات، خاصة فى مجال الغاز وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف بيرد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جاء يحمل رسالة للحكومة المصرية سيبلغها عندما يلتقى مع يحيى حامد وزير الاستثمار والدكتور طارق وفيق وزير الإسكان ورجال الأعمال، مفادها أن نظيرتها البريطانية تريد أن تصبح شريكا لمصر.

وأكد بيرد أن جلب الاستثمارات يتطلب توفير مناخ مطمئن للمستثمرين، معتبرا أن الوضع الآن فى يتسم بالـ"تحدى"، نظرًا لما يجول بالمشهد السياسى.

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مصر 365

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