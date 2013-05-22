المواد البترولية تطالب بزيادة ربح هامش توزيع البوتاجاز إلى ٣ جنيهات

طالبت شعبة المواد البترولية، برئاسة حسام عرفات اليوم، بزيادة عمولة هامش ربح توزيع أسطوانات البوتاجاز ١ جنيه ليكون إجمالى هامش الربح ٣ جنيهات بدلا من جنيهان، مفسرا أن هوامش الربح المقررة من التموين تقدر ب جنيهات تقسم إلى ٥٠ قرشا عمولة توزيع و١٥٠ قرشا عمولة نقل، إلا أن محافظة الجيزة وفقا لقرار المحافظ رفعت هامش الربح إلى ٣ جنيهات ولابد من تعميم هوامش الربح من باقى المحافظين على مستوى الجمهورية للمستودعات.

وأضاف عرفات أنه تقدم بمذكرة إلى الهيئة العامة للبترول تصل عدد أوراقها إلى ٥٠ صفحة تتضمن قصة حياة أزمة البوتاجاز فى مصر ، وذلك بسبب تعاقب الوزراء وتغييرهم واحد تلو الآخر، مما أدى إلى ضياع أوراق تتعلق بأزمة البوتاجاز وأوراق مسبقة تقدموا بمطالب لهم.

وطالب عرفات خلال اجتماع شعبة المواد البترولية اليوم، وزير التموين الدكتور باسم عودة بضرورة تفعيل دور الشعبة فى قراراته، حيث إنهم المعينون بالتوزيع فى السوق المحلى، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة برئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل لتوجيه مطالب الشعبة بوقف الالتفاف حول أعضاء الشعبة فى كل محافظة من خلال أعضاء الحرية والعدالة، والتعامل مع الشعبة فى سياقها كاملة لدعم مطالب القطاعات المختلفة بكل محافظة.

وطالب عرفات بضرورة توزيع كميات البنزين والغاز بشكل عادل على مختلف المحافظات بخلاف محافظة القاهرة التى تحصل على نصيب الأسد وفقا للتكدس السكانى، وذلك لسد احتياجات العجز بالمحافظات المكتظة بالسكان.