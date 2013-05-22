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عمرو الجنايني: لم اتخذ قراري النهائي بشأن خوض انتخابات الزمالك

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عمرو الجنايني: لم اتخذ قراري النهائي بشأن خوض انتخابات الزمالك عمرو الجنايني: لم اتخذ قراري النهائي بشأن خوض انتخابات الزمالك

أكد عمر الجنايني عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن خوض انتخابات النادي الأبيض المقبلة والمقرر لها شهر أغسطس المقبل.
> ونفى الجنايني – في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن يكون قد حدد موقفه بخوض الانتخابات على منصب العضوية ضمن قائمة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق والذي أعلن ترشحه في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه مازال يدرس الأمر بجدية من كل جوانبه، على أن يعلن قراره الأخير غدا الخميس أو بعد غد الجمعة على أقصى تقدير.
> وكانت تقارير قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى اتفاق بين مرتضى منصور وعمرو الجنايني على التواجد في قائمة واحدة خلال انتخابات الزمالك المقبلة، وذلك بجانب أسماء أخرى أبرزها أحمد جلال إبراهيم، وسامر أبو الخير، ومنتصر الزيات.

أ.ش.أ

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