السوريون يهددون بسحب استثماراتهم بسبب "تسييس" نشاطهم

كتب : جهاد الطويل منذ 41 دقيقة

انتقد مجلس الأعمال المصري السوري، ما وصفه تسييس الشأن الاقتصادي مع المستثمرين السوريين في مصر، وهدد في بيان أرسله إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بسحب الاستثمارات السورية من مصر، في ظل "جر" المستثمرين السوريين إلى مشاكل سياسية واقتصادية هم في غنى عنها، فضلًا عن عدم تهيئة المناخ الاستثماري اللازم.

وقال خلدون الموقع، رئيس المجلس، أن الحملة ضد تواجد السوريين في مصر لا أساس لها، لافتًا إلى أن الصناعات السورية لا تزاحم رجال الأعمال المصريين في بلدهم، لكنها تعتمد على أنشطة تستهدف التصدير للمحافظة على أسواقها الخارجية، كما تهدف للاستفادة من موقع ومكانة مصر في أفريقيا لفتح أسواق جديدة لها، مؤكدًا أن السوق المصري ليس هدفًا رئيسيًا للصناعات السورية، وهي لن تكون منافسة لما هو قائم من مثيلاتها من الصناعات المصرية بل داعمًا وحافزًا لها لرفع صادراتها.

وذكر خلدون، في بيانه أن الاستثمارات السورية في مصر تواجه غياب خطة استثمارية واضحة وخلل في العناصر الأساسية للاستثمار والمتمثلة في الأرض والقوانين والأمور الإدارية والتنفيذية والضريبية والجمركية، وهي تشكل بالمحصلة المناخ الاستثماري الآمن والمحفز للاستثمار، وأشار إلى أن المستثمرين السوريين يعانون من تعدد الجهات من أصحاب القرار؛ مما ينعكس تضاربًا في الإجراءات التنفيذية ويشكل إرباكًا للمستثمر.