"رويترز": السويد تشهد أسوأ أعمال شغب منذ سنوات

المتحدث باسم شرطة "ستوكهولم": المجرمون أحرقوا حوالي 30 سيارة

كتب : رويترز الأربعاء 22-05-2013 15:33

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، أسوأ اضطرابات في السويد منذ سنوات، حيث أحرق مئات المحتجين سيارات وهاجموا الشرطة في ضواحٍ فقيرة للمهاجرين في أعمال شغب استمرت ثلاث ليالٍ. وهوجم مركز للشرطة، مساء أمس الأول، في منطقة "جيكوبزبيرج" في شمال غرب المدينة، ولحقت أضرار بمدرستين وأحرق مركز للفنون والحرف رغم دعوة رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفلد للهدوء.

وأصابت أعمال الشغب السويد التي تتفاخر بسمعتها في مجال العدالة الاجتماعية بالصدمة، وأثارت نقاشا حول طريقة تعامل البلاد مع معدل البطالة بين الشبان وتدفق المهاجرين. وقال كيل ليندجرين، المتحدث باسم شرطة "ستوكهولم"، إنه "أُحرقت حوالي 30 سيارة الليلة الماضية ونربط بين الحرائق وعصابات من الشبان والمجرمين". وأضاف أن ثمانية أشخاص اعتقلوا مساء أمس الأول، لكن لم ترد تقارير بوقوع إصابات.

ويبدو أن أعمال الشغب اندلعت بعدما قتلت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 69 عاما، كان يحمل مدية في ضاحية "هازبي" هذا الشهر، ما أثار اتهامات للشرطة بالوحشية. وقال راينفلد، أمس: "يجب أن يتدخل الجميع لاستعادة الهدوء.. الأباء والأمهات والبالغين".

وبعد عقود من تطبيق "النموذج السويدي" من إعانات البطالة السخية، فإن السويد تحد من دور الدولة منذ التسعينيات، ما أدى إلى أسرع زيادة في التفاوت في اقتصاد أي دولة متقدمة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت صحيفة "أفتونبلاديت" اليسارية، إن أعمال الشغب مثلت "فشلا ذريعا" لسياسات الحكومة التي دعمت صعود أحياء المهاجرين في الضواحي. وقالت آتا مارجريت ليف، من حزب اليسار المعارض، في صحيفة "سفينسكا داجبلادت": "فشلنا في إعطاء الكثيرين في الضواحي أملا في المستقبل".