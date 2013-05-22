وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة المصرية فى السودان

اعتمد الدكتور إبراهيم غنيم نتيجة الثانوية العامة المصرية بالسودان للعام الدراسى 2012/2013.

وبلغت نسبة النجاح فى المرحلة الثانية 24%، تقدم لأداء الامتحان 306 طلاب وطالبات، حضر منهم 303، ونجح 72 ورسب 74، ويدخل امتحان الدور الثانى 157 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح فى المرحلة الأولى 37%، تقدم لأداء الامتحان 27 طالبا وطالبة ولم يتخلف أحد، ونجح 10 طلاب ورسب 7، ويدخل الدور الثانى 10 طلاب.

أكد محمود ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، أن النتيجة منخفضة هذا العام عن الأعوام السابقة، مشيرا إلى أنها تعكس توجه الوزارة نحو محاربة الغش وعدم التهاون مع أى تجاوزات أو مخالفات قد تشوب الامتحانات.