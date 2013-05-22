مجلس جمعيات الشبان المسلمين يختار عبد المعز إبراهيم مستشارًا رسميًا له

قرر المجلس الأعلى لجمعيات الشبان المسلمين العالمية، اختيار المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس لجنة الانتخابات البرلمانية السابق، مستشارًا رسميًا للمجلس الأعلى للشبان المسلمين، مع تدشين الموقع الإخبارى الجديد للشبان المسلمين على الإنترنت.

وأوضح المجلس فى بيان صادر عن أحمد الفضالى رئيس جمعية الشبان المسلمين، منذ قليل، أنه تم افتتاح الصالة المغطاة للجمانزيوم، وتطوير وتجديد حلبة الملاكمة التى استضافت الملاكم الأمريكى العالمى الشهير محمد على كلاى فى مباراة تاريخية فى الستينيات.

وشارك فى الاجتماع طبقا للبيان المهندس أحمد نصحى المشنب الأمين العام والمحاسب الدندراوى فهيم الشربينى أمين صندوق المركز العام والشيخ على عيد الرائد الدينى للشبان المسلمين والكابتن مجدى الشيخ رئيس اللجنة الرياضية وحسنى خضر رئيس جمعية الشبان المسلمين بالإسماعيلية واللواء محمد الحبال عضو هيئة المكتب.