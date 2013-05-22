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النيابة تحقق مع اثنين من حركة “تمرد” بتهمة التعدي على أميني شرطة

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النيابة تحقق مع اثنين من حركة “تمرد” بتهمة التعدي على أميني شرطة النيابة تحقق مع اثنين من حركة “تمرد” بتهمة التعدي على أميني شرطة

باشرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن التحقيق مع اثنين من أعضاء حركة تمرد بتهمة التعدي على أميني شرطة وعريف بمحطة مترو السادات .
> ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من نقطة شرطة محطة مترو السادات يفيد بتجمع عدد كبير من أعضاء حركة “تمرد” داخل المحطة لجمع توقيعات المواطنين على استمارات سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وحدوث مشادات بين أفراد الشرطة بالمحطة وأعضاء الحركة تحولت إلى اشتباكات أسفرت عن إصابة أميني شرطة وعريف.

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