بالصور ..محافظ الفـيوم توصيل خط صرف صحي جديد لمساكن السد العالي بحي غرب

قام المهندس احمد علي احمد محافظ الفيوم صباح اليوم بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من مناطق وميادين حي غرب بمدينة الفيوم والإطمئنان علي حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات وذلك للحفاظ علي نظافة البيئة وتحقيق المظهر الجمالي رافقه خلالها عبد الدايم عمار رئيس مركز ومدينة الفيوم وصلاح العشيري رئيس حي غرب والعميد ساهر سعيد رئيس فريق المتابعة الميدانية بالمحافظة ورجال شرطة المرافق والمرور .

تفقد محافظ الفيوم مساكن السد العالي وعمارات ابو سيخ وعمارات بركة الشيخ رجب التابعة لحي غرب للإطمئنان علي حالة النظافة اليومية ورفع التراكمات والإشغالات المختلفة التي يتم تنفيذها بصفة مستمرة وأصدر المحافظ تعليمات لرئيس حي غرب بإعداد مقايسة تقديرية لتوصيل خط صرف صحي جديد لمساكن السد العالي وصيانة عمارة الإيواء رقم 8 الموجودة خلف مسجد ابو سيخ مع تغيير خطوط الصرف الصحي الخاص بها وصيانتها من الخارج، وكذلك دهان البلدورات والأرصفة بطول الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية .

ثم تفقد عمارة الإيواء رقم 14 بمنطقة أرض نصار وأصدر توجيهات لرئيس المدينة بوضع صندوقين لجمع القمامة بالمنطقة حفاظاً علي الشكل الجمالي المطلوب والنظافة العامة.

ثم قام محافظ الفيوم بالإشراف علي ازالة التعديات التي تمت علي قطعة ارض املاك دولة بجوار عمارة الإيواء رقم 14 بأرض نصار بحي غرب وأصدر تكليفات لرئيس مركز ومدينة الفيوم ورئيس حي غرب بالحفاظ علي القطعة ومنع التعدي عليها واستغلالها في احد المشروعات التي تحقق الصالح العام للمواطنين وذلك حفاظاّعلي املاك الدولة وحمايتها .