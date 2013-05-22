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سلطنة عمان تعلن شراء منظومة أمريكية متكاملة للدفاع الجوى

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سلطنة عمان تعلن شراء منظومة أمريكية متكاملة للدفاع الجوى سلطنة عمان تعلن شراء منظومة أمريكية متكاملة للدفاع الجوى

مسقط (أ. ش. أ)

أعلنت سلطنة عمان والولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن شراء مسقط لمنظومة أمريكية متكاملة للدفاع الجوى صواريخ أرض - جو ناسا مز، والتى تعد ذات قدرات عالية وتفى بالمتطلبات العملياتية وتوفر نظام حماية جوية، وهى مزودة بأحدث التقنيات فى الأنظمة الدفاعية.

جاء ذلك خلال استقبال بدر بن سعود بن حارب البوسعيدى الوزير المسئول عن شئون الدفاع العمانى اليوم الأربعاء لجون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، الذى يزور السلطنة حاليا.

وتم خلال اللقاء - وفقا لوكالة الأنباء العمانية (أونا) - استعراض العلاقات بين البلدين خاصة فى المجال العسكرى وبما يعزز التعاون القائم بين الجانبين، وكذلك الاستفادة من الصناعات العسكرية الأمريكية المتقدمة.

وأفاد بيان صادر عن الجانبين بأنه تجرى حاليا مناقشة المراحل الأخيرة من المفاوضات مع شركة (ريثون) الأمريكية المصنعة حول عملية شراء المنظومة واستكمال التفاصيل المتعلقة بالأمور الفنية والأنظمة والإسناد والإدامة، بغية التوصل للاتفاق النهائى لإتمام الصفقة.

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