تقرير: ريال مدريد الأقرب لضم كافاني

روما (إفي) - ذكرت تقارير إخبارية إيطالية يوم الأربعاء أن نادي ريال مدريد الإسباني هو الأقرب للحصول على خدمات المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني نجم فريق نابولي، الذي تتهافت عدة أندية كبرى للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وتؤكد وسائل الإعلام الإيطالية أن نابولي يمكنه بيع كافاني مقابل 63 مليون يورو وريال مدريد يحظى بأفضلية للحصول على خدماته.

وأشارت صحيفة (كورييري ديللو سبورت) إلى أن كارلو أنشيلوتي المرشح المحتمل لخلافة جوزيه مورينيو في تدريب ريال مدريد سيضغط من أجل أن ينضم كافاني إلى الملكي حال توليه تدريبه.

وأضافت أن المدير العام لنادي ريال مدريد خوسيه أنخل سانشيز يمكن أن يكون قد بدأ المفاوضات بالفعل للتعاقد مع كافاني، مبينة أن النادي الملكي ربما يكون الوجهة الأقرب للمهاجم الأوروجياني.

كما نقلت عن أوريليو دي لاورينيتس رئيس نابولي قوله إن النادي يتفاوض حاليا مع مانشستر سيتي حول بيع كافاني، مبينا أنه أرسل المدير الرياضي للنادي لمعرفة تفاصيل هذا الأمر مع إمكانية إدراج البوسني إدين دجيكو مهاجم المان سيتي في الصفقة.

من جانبها أشارت (جازيتا ديللو سبورت) إلى أن رحيل الأرجنتيني جونزالو إيجواين مهاجم الريال إلى يوفنتوس، الذي يسعى حاليا للحصول على خدماته، قد يعطي دفعة للملكي لضم كافاني لأنه سيضيف إلى خزينته نحو 25 مليون يورو.

ومن المعروف أن كافاني (26 عاما)، توج بلقب هداف الدوري الإيطالي بتسجيله 29 هدفا في موسم 2012-2013.