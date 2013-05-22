المصرية للاتصالات : جاهزون لتقديم خدمات المحمول مع بداية رمضان

أعلن المهندس محمد النواوي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ، أن الشركة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتقنية

> والتجارب للبدء في تقديم خدمات المحمول ، متوقعا تقديمها مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأكد النوواي ـ في بيان له اليوم ـ أهمية التحول لمشغل اتصالات متكامل وذلك لتحقيق التوازن مع شركات المحمول العاملة بسوق الاتصالات المصري ، مشيرا إلى أن الرخصة المتكاملة ستساهم في تواجد الشركة بسرعة داخل سوق المحمول اعتمادا على شبكات شركات المحمول الموجودة بالسوق و تحقيق مزيد من الايرادات والانفراد على كامل مساحة سوق الاتصالات المصري العظيم.

وأشار إلى أن المصرية للاتصالات اتخذت بالفعل خطوات جادة نحو التحول إلى مشغل اتصالات متكامل ، مشيرا إلى التزام الشركة بالجدول الزمني المحدد لبدء إطلاق خدمات المشغل المتكامل والانتهاء من تسعير الرخص المتكاملة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.

وأكد استعداد المصرية للاتصالات فنيا وإداريا وتسويقيا لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة ، بالاضافة لعمليات التدريب المستمرة لكافة الكوادر البشرية التي تمتلكها المصرية للاتصالات ، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك العديد من منافذ التحصيل ومراكز خدمة العملاء على مستوى كافة محافظات الجمهورية وقد تم تطوير ما يقرب من 130 مركز لخدمة العملاء ومن المتوقع الوصول إلى 300 مركز خدمة عملاء على مستوى الجمهورية مع نهاية العام الحالي.

وأضاف النواوي أن عمليات التحديث والتطوير لتلك المراكز لا تقتصر على المباني والأجهزة ولكن هناك عمليات تأهيل وتدريب للعنصر البشري أيضاً وذلك لتقديم أفضل مستوى من الخدمات بأعلى مستوى من الكفاءة للعملاء.

وكان وفد من لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى برئاسة الدكتور المهندس محمد صادق سراج وعدد من النواب قد قاموا بزيارة لمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية، وذلك ضمن جولة تفقدية لعدد من الشركات بالقرية الذكية، واجتمعوا مع المهندس محمد النواوي وعدد من قيادات الشركة، وتفقدوا مبنى الشركة، واستمعوا لشرح واف من المسئولين حول آخر التطورات التي شهدتها المصرية للاتصالات في الفترة الأخيرة، وقام الوفد أيضا بزيارة مركز الداتا سنتر الخاص بالشركة، والذي يعد من أكبر المراكز في الشرق الأوسط.

وعقب الجولة اجتمع الوفد بقيادات الشركة لمناقشة واستعراض إنجازاتها فى قطاع الاتصالات المصري، بالإضافة إلى التعرف على أهم وأبرز القضايا التي تواجه الشركة، واستعرض النواوي للوفد البرلماني نشاط الشركة في مجال مد الكابلات البحرية وأهمية هذا النشاط وحجم الإيرادات التي يحققها، باعتباره أحد أهم مصادر الدخل و بمثابة العمود الفقري للانترنت، كما أنه من أهم سبل الاستثمار في مصر، حيث يوفر دخلا سواء من خلال توصيل خدمة الانترنت بين البحرين المتوسط والأحمر أو من خلال الحصول على إيراد مقابل مرور الكابلات عبر الأراضي المصرية، كما أن هذا النشاط يماثل في أهميته قناة السويس كمصدر من مصادر الدخل القومي، وهو أحد المحاور التى تقوم عليها الاستراتيجية طويلة الامد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

أ ش أ