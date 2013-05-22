وزير الاثار يلتقي بعدد من الأخصائيين للاستماع إلى شكواهم

التقى الدكتور أحمد عيسى وزير الدولة لشئون الاثار اليوم مع عدد من قيادات الترميم من بينهم الدكتورة عبلة عبد السلام رئيس الادارة المركزية للصيانة والترميم ونائب رئيس قطاع المشروعات وشئون الترميم بالوزارة و7 من شباب أخصائى الترميم من مختلف المحافظات للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وذلك بقطاع المشروعات.

وقال خالد عبد المالك أبو زيد مدير الشئون الفنية والمتابعة بالادارة العامة لترميم آثار مصر الوسطى – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم – إن الدكتور أحمد عيسى أكد لهم أن المقترح الخاص بإعادة هيكلة الوزارة بما فيها إنشاء قطاع أوهيئة للترميم، والذى كان من المفترض عرضه على مجلس الشورى ولكن بسبب كثرة مشروعات القوانين المعروضه عليه، سيتم تقديمه إلى مجلس النواب القادم بعد عرضه على كافة العاملين والمسئولين بالوزارة.

وأضاف أن الوزير وعدهم بتفعيل الوحدة ذات طابع خاص لتنفيذ مشروعات الاثار، ودراسة مدى قانونية مساواة أخصائى الترميم مع مفتشى الاثار في مرافقة المعارض في الخارج من حيث تحديد الفترة الزمنية والتكلفة المادية.

وأوضح أنه بالنسبة لوضع أخصائى الترميم فى البعثات الأجنبية، أكد لهم وزير الاثار أنه سيتم دراسة أن تضم البعثات أخصائي ترميم فى لجنة البعثات الاجنبية، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنظم العمل فى التخصصات المختلفة للمواقع الاثرية.

وأشار إلى أنه سيتم عرض النتائج التى أسفر عنها الاجتماع لزملائه من أخصائى الترميم لبحثها والتشاور حولها، والاتفاق على الخطوات المستقبلية التى سيتخذونها.

وكان نحو 200 من أخصائى الترميم بوزارة الدولة لشئون الآثار قد نظموا أمس وقفة احتجاجية بمقر الوزارة بالزمالك للمطالبة بإنشاء قطاع خاص لأخصائى الترميم وتحسين وضعهم المادى ومساواتهم بزملائهم بمختلف قطاعات الوزارة.

أ ش أ