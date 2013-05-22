أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"مجلس الأعمال" يطالب بعدم تسييس وضع المستثمر السورى فى مصر

Google+ Print
"مجلس الأعمال" يطالب بعدم تسييس وضع المستثمر السورى فى مصر "مجلس الأعمال" يطالب بعدم تسييس وضع المستثمر السورى فى مصر

طالب مجلس الأعمال المصرى السورى، بعدم استخدام المستثمر السورى فى تجاذب الشأن الاقتصادى الداخلى بمصر، والابتعاد عن تسييسه، حفاظاً على استمراريته وبقائه بمصر، وليكون ذلك أيضاً عنصراً مهماً لجذب أى مستثمر سورى يقرر أن يقيم استثمارا له خارج سوريا خلال فترة الأزمة الراهنة بسوريا.

وطالب المجلس بضرورة تقديم البنية التحتية للمستثمرين السوريين من أراض مُرفقة بأسعار رمزية، تحقيقاً لمصلحة الطرفين السورى والمصرى، فكلما كانت تكلفة البنية التحتية للمشروع الاستثمارى أقل، كان الاستثمار المقام فوقها أكبر وأعظم إنتاجية، والعكس صحيح، مع وضع خطة استثمارية توضح جميع الأمور والإجراءات التنفيذية والقرارات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، مما يجعل دخول المستثمر بها أكثر سهولة ووضوحاً.

وأشار المجلس إلى أن أهم ما يعترض المستثمر السورى بمصر هو عدم وجود خطة استثمارية مؤثرة وواضحة لمفاصل العملية الاستثمارية المتمثلة بالأرض والقوانين والأمور الإدارية والتنفيذية والضريبية والجمركية، والتى تشكل بالمحصلة المناخ الاستثمارى الآمن والمحفز للاستثمار.

كما أن تعدد المرجعيات من أصحاب القرار، يؤدى إلى تضارب فى إجراءاته التنفيذية، ويشكل إرباكاً للمستثمر.

كما أشار إلى عدم السهولة فى الوصول والتواصل مع صاحب القرار، والذى هو أمر ضرورى يطمئن به المستثمر على استثماره، ويوفر له الضمانة لحل سريع لأى مشكلة تعترضه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية