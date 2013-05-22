تعاون بين "الاستثمار" و"التموين" لتوفير سلع بأسعار مخفضة للمواطنين فى رمضان

أعلن يحيى حامد، وزير الاستثمار، تعاون وزارته مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والزراعة، على إعداد خطة الدولة لتوفير السلع الاستهلاكية والغذائية خلال شهر رمضان المقبل بأسعار مخفضة تناسب محدودى الدخل، مما يخفف من العبء الملقى على كاهل المواطن المصرى، ودعماً للمبادرة التى أطلقتها وزير التموين د.باسم عودة، والتى تستهدف تقديم "أفضل منتج لأكرم شعب".

وأكد حامد خلال لقائه بالدكتور باسم عوده، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الجيزاوى، وزير الزراعة، أن الحكومة المصرية تعمل كفريق واحد فى الملفات المشتركة، بهدف دعم الاقتصاد الوطنى وخدمة المواطن المصرى، وتقديم أفضل خدمة ممكنة لمختلف شرائح المجتمع على اختلاف قطاعاتهم الجغرافية.

كما تناول اللقاء مناقشة توفير عدد من المنتجات التموينية والأسماك واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة الاستثمار من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، ووزارة الزراعة فيما يختص بتوفير اللحوم ومنتجاتها، ووزارة التنمية المحلية للتنسيق مع كافة المحافظات بمصر، فضلاً عن التنسيق مع وزارة الدفاع، حيث من المقرر تنظيم قوافل من السيارات تجوب المحافظات والمدن المصرية قريباً، لتقديم "أفضل منتج لأكرم شعب، والوصول بأفضل السلع إلى المواطن المصرى البسيط أينما كان.