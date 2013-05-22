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ائتلاف الشرطة يلغى وقفته ويطالب بإعادة الضباط المخطوفين بسيناء أيضا

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ائتلاف الشرطة يلغى وقفته ويطالب بإعادة الضباط المخطوفين بسيناء أيضا ائتلاف الشرطة يلغى وقفته ويطالب بإعادة الضباط المخطوفين بسيناء أيضا

ألغى الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة فى ، وقفته الاحتجاجية المقرر تنظيمها اليوم الأربعاء، بعد عودة الجنود المخطوفين بسيناء.

وقال سعيد الشهاوى رئيس ائتلاف أمناء الشرطة بالجيزة "إننا نوجه كل الشكر للدكتور مرسى وقواتنا المسلحة والمخابرات الحربية ومشايخ قبائل سيناء، الذين بذلوا كل الجهد فى عودة جنودنا السبع المخطوفين بدون نقطة دم واحدة أريقت على أرض مصر الحبيبة".

ووجه أحمد مصطفى المنسق العام للائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة بمصر وزملائه رسالة إلى الرئيس مرسى نفسه والقوات المسلحة ووزير الداخلية، قائلين لهم "كما انتفضتم ولم تقعدوا حتى أعدتم الجنود السبع المخطوفين، نرجو وبكل قوة أن تضربوا بيد من حديد حتى تعيدوا أيضا الأمناء والضباط المخطوفين منذ شهور فى سيناء، فهم أيضا أبناء مصر وفلذات أكبادها".

وقال محمد عبد الكريم نائب رئيس الائتلاف، إنه تم إلغاء وقفاتنا اليوم على مستوى الجمهورية، ولكن لا تراجع بعد اليوم فى المطالبة بعودة زملائنا الأمناء والضباط المخطوفين، ولا تهاون فى المطالبة بعودتهم، وسنطالب وبكل قوة بعودتهم الأيام المقبلة.

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مصر 365

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