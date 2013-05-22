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وفد قضائى أفريقى يزور محكمة النقض المصرية لمناقشة تبادل الخبرات القضائية

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وفد قضائى أفريقى يزور محكمة النقض المصرية لمناقشة تبادل الخبرات القضائية وفد قضائى أفريقى يزور محكمة النقض المصرية لمناقشة تبادل الخبرات القضائية

استقبل اليوم المكتب الفنى لمحكمة النقض المصرية وفداً قضائيا أفريقيا رفيع المستوى داخل المركز القومى للقضاء بمبنى دار القضاء العالى، ضم فى عضويته 26 قاضيا ومستشارا تابعين للدول الأفريقية، وذلك لبحث سبل التعاون القضائى بين البلدان، وتبادل الخبرات المصرية مع بلدانهم، ونقل المعلومات والتقنيات وتكنولوجيا تطوير العمل داخل المؤسسات القضائية.

وأكد يحيى لطفى، مندوب وزارة الخارجية المصرية، الذى رافق الوفد فى الزيارة، أن أعضاء الوفد سوف ينتقلون فور انتهاء لقائهم بالقضاة إلى مجلس الشورى، لاستكمال زيارتهم الهادفة للتعاون بين البلدان الأفريقية، وتوسيع آفاق تبادل الخبرات.

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مصر 365