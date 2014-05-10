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تامر حسني يبرّأ زوجته من زواجها السّابق بيحي صويص بالوثائق

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تامر حسني يبرّأ زوجته من زواجها السّابق بيحي صويص بالوثائق تامر حسني يبرّأ زوجته من زواجها السّابق بيحي صويص بالوثائق

الأحد 11-05-2014 08:52

بلهجة عنيفة للغاية، كشف الفنّان المصري تامر حسني عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، عن إفادة صادرة عن المحاكم الشّرعية في لبنان، تؤكّد أنّ وثيقة الزّواج التي تمّ تداولها وتفيد بوجود عقد زواج سابق بين زوجته المغربية بسمة بوسيل ويحي صويص هي مزوّرة.

وكتب تامر قائلاً: "هذه إفادة من المحاكم الشّرعية السّنية بالجمهورية اللبنانية تؤكّد أنّ الوثيقة التّي تم تداولها في الفترة الأخيرة لزوجتي مزوّرة وغير حقيقيّة، وللأسف في ناس كتير صدقتها، بسبب اتحاد بعض الجرائد والمواقع المعدومة الضّمير على نشر وثيقة زواج مزوّرة وملفّقة، دون التأكّد من صحتها، والسّماح لنفسهم بالخوض في أعراض النّاس وحياتهم الشّخصية بمنتهى الوضاعة والافتراء. ولم ولن أتنازل عن حقي وحق زوجتي وأسرتي. ولقد بدأت بالفعل بمقاضاة من نشر هذه الوثيقة المزوّرة دون ضمير. لقد تعوّدت على الإشاعات منذ ظهوري. بطبعي لا أردّ عليها، ولكن هذه المرّة مختلفة اختلاف جذري، وقسماً بالله لن أترك حقي وحق أسرتي، تماماً، أنّه زىّ ما في أقلام وقلوب معندهاش ضمير، في قلوب وأقلام نظيفة أكثر، ولا ترضي بالافتراء".

 

 

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