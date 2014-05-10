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البيان تنشر أسماء خريجي أميركية دبي

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البيان تنشر أسماء خريجي أميركية دبي البيان تنشر أسماء خريجي أميركية دبي

تحتفل الجامعة الأميركية في دبي بتخريج الدفعة السابعة عشرة من طلبتها مساء يوم  غد الأحد 11 مايو في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

أسماء الخريجين حسب التخصصات:


>ماجستير في إدارة الأعمال
> أحمد الأذن
> حبيب بيري
> ديفيا بوفاتينكل
> مريم كشاورز
> منغشا شين
> سوسن مجدي
> روان العلول
> فروغ أحمدي
> ماريا عزام
> إيفان الزبيدي
> أحمد صديقي
> رامي أبو ندى
> عايشة السويدي
> عليا عباس
> لينا الرمثاني
> محمد سولنجي
> ممدوح العقباوي
> هيثم مشعل
> ماجستير في التربية
> تاو توزين
> جويل شمعون
> حليمه قاروط
> حنان حمود
> ديما نصار
> رانيا علام
> سامح جبر
> سكوت بولدوين
> أبو حمد
> ناديا حلبي
> ندى رياشي
> هديل صالح


>ماجستير العلوم في إدارة التشييد
> أحمد الغَشمي
> حسام ساردست
> شهريار شربت دار
> ماتيا كولومبو
> هيثم الأرناؤط


>بكالوريوس في الهندسة المعمارية
> أشرف مزيلي
> أليفيا أكتار
> آمنة أحمد
> آمنه بن ثنيه
> بسانت علام
> تشيكيزي أوري
> جودي طباخ
> جورج قسط
> جويس العوابده
> دانيس لي
> راشي سيرويا
> رمزي حنا
> ساره بستكي
> ساره سابا
> ساره سجواني
> سانام دخيلي
> سهيل أنصاري
> شَهْد سليم
> شهرزاد تبريزي
> شيا ناسيري هانيس
> شيخة عزام
> شيراج بهاتيا
> عبدالرحمن الدُوْخِي
> علي أبو حليقة
> علي رضى يارمحمودي
> غانيرو أوكورو
> فادي صليب
> فاطمه راشد
> فرح سبوبه
> كارل أبي كرم
> ليديا عوض
> محمد الحاتم
> محمد الملا
> معاذ شناف
> معتصم الخطيب
> مهرا علام
> ميس الألوسي
> هشام كعكاني


>بكالوريوس الفنون في الدراسات الدولية
> دانا المهزع
> ريم صوايا
> شمسا الزرعوني
> عايشة هاشم
> غاييل شِدياق
> فريدة قادر
> كمال نزير
> لميس المنوفي


>بكالوريوس في إدارة الأعمال
> اركين جابرلي
> الياس سابيلا
> الياس كرم
> إبراهيم نياس
> إحسان زمين بيما
> إكتا راني
> إلتاج عبدُلله ياف
> إيفايلو ميلوشاف
> إيمان فريد
> إيمي عباس
> أبو الحسن أنور
> أحمد الخطيب
> أحمد المزروعي
> أحمد إسماعيل
> أحمد بخيت
> أحمد جناحي
> أحمد دهدار
> أحمد شيخة
> أرزو ميرزاخانوفا
> أسامة زنكر
> أشيا راني
> أكسولتان هوجاك أولييفا
> ألان أشخانيان
> أميد آينه تشي
> أمير حماده
> أمين سلطاني
> أنجيليكا تورس
> أوبيديبو أوكونكو
> آيدان باختياروفا
> آيه بشاره
> براتيك بيلاني
> براتيوش غوالوالا
> برافيز حبيبي
> براكارتي لاكواني
> برانيتا مساند
> بريانكا بالاني
> مهاك شاجن
> مهام نيار
> مورتزا باتوا
> مؤمن الزعبي
> ميرا نصر
> ناجي عوده
> ناردين دوس
> بهروز حيدريان كل شيخ
> بولات غراييف
> تامر عطالله
> تانيا دسوزا
> تشاندني لالواني
> تميم موصفي
> ثاني الملا
> جميلة العامِري
> جميلة أبي شيفا
> جواد الزربا
> جيون جورج
> حامد إسلاميان
> حسين صفا
> حمد يونس الملا
> حمزة غفار
> حياة خوري
> حيدر أشرفي
> خالد العور
> خديجة جافيدوالا
> خديجة عبدالله سعيد
> خديجة نجاننسو
> دانا جاكوباييفا
> دانا شيخمات
> دانا عبدالله
> دايزي رفان
> دايفي سَيْموا
> دايفيد شايبسيان
> دينا عدلوني
> راشد الصايغ
> راشد المطروشي
> راشد بن دلموك
> راوول موتيمال
> رتيكا جولكا
> روان السعدي
> رودولف نعمه
> روضه أنوهي
> ناريش فولواني
> نازار ياسين باييف
> ناصر الجابي
> نافيد علوي
> ندى سي سالم
> ندى صادق
> نهى مسعود
> رولا ضاهر
> ريم الرزيقي
> ريم العبدالله
> ريم العبدالله
> ريم الكهودي
> زيل كباسي
> زينب الكالي
> زينب جينوالا
> ساره جابر
> ساره علي زينهم
> ساره لاري
> ساره معرافي
> ساشا لاكهاني
> سامر الشافعي
> سامي سوبرا
> سبين بوغوس
> سحر كلاداري
> سرابجيت سنج
> سعيد أنطونيوس
> سلطانه كازانوفا
> سلمان شودري
> سمير زخريا
> سمير شهبل
> سنا عبدالعزيز
> سهر منور
> سوزان السعدي
> سيام الخطيب
> سيد هيثم عبدالله
> سينتيا أوتاكي
> شان يانج شان
> شذى مرشاق
> شريوشي روي
> طلال الجارم
> طلال الزين
> عبد العزيز معطي
> عبدالرحمن الصفدي
> نور كحيل
> نيدا مونشي
> نيكول موكوشا
> نيلوفار شمسي
> نيليش شادها
> هِشام يفاري
> هاريش خانشانداني
> عبدالرحمن باليوحه
> عبدالعزيز الرئيس
> عبدالله الشاعر
> عبدالله العطيات
> عبدالله القاسم
> عثمان عبدالمنان دنتاتا
> عذبي بو ظهير
> عصام الخطيب
> عصام آيت رمضان
> عصمت أبو حيدر
> علاء الدين خمخوياف
> علي الخطيب
> علي أبورايا
> علي أصغر
> علي رضى حمدان
> علي عابدي
> عليا بن عبدالعزيز الشحي
> عمار صالح
> عمر الجاف
> عمر الست
> عمر السمرائي
> عمر صقر
> عمر نصرالله
> غولفيروز تينيباييفا
> فاخره المطاوعي
> فارس بدري
> فارونيا فانكتش
> فاطمة الحج
> فاطمة خوري
> فاليريا موزفياروفا
> فراس أتاري
> فرج عباس بايلي
> فكتوريا سولومون
> فيصل مرداس
> قوية أداموه
> كاران أسناني
> هايج كافريان
> هشام خان
> هميره تصادق
> هيا عساف
> هينا لاليت كومار
> وِسام البسطامي
> وائل جاسر
> كانيمانا ألييفا
> كوهونغ تاي
> كيزي وانغ
> لانا عجلاني
> لوف موتياني
> لين الجوهرجي
> لينجي مياو
> مَليكا ساديكوفا
> ماجد النصف
> مادونا أسعد
> مارك سرجيوس
> ماري أريال أني
> ماريا أندريفا
> مارينا جرجس
> مالك الزريقي
> محمد الزرعوني
> محمد العطار
> محمد المرابط
> محمد المهيري
> محمد بلال ناصر
> محمد حَسن
> محمد صالح
> محمد قرقاش
> محمد مدحت عبدالله
> محمد معاز شعيب
> محمد مهدي ابن تاويت
> مدلين أبو نبعه
> مريم النصَيرات
> مريم حيدر
> مريم خاور
> مريم ساده
> مريم سيمنجر
> مريم يوسف
> مصطفى دبش
> منال حق
> منير الدح
> يارا نمر
> ياسمين الملحم
> ياسين رمضان
> يانا أندريفا
> يانا شيمان
> يسرا حسين
> يعقوب منصور


>بكالوريوس في دراسات الإتصال والمعلومات
> إسراء السيد
> أحمد عبدالستار
> أسمى حناوي
> أمين فضل
> أنديرا كاسَييفا
> أنستازيا باباسكينا
> آماندا الرمح
> آيه مراد
> جعفر المدهون
> جوانا جميل
> رنا جرداق
> رومي دفوني
> زينب عبدالقادر
> ساره البوم
> ساره العالم
> ساره جبرالله
> ساره قيراط
> ساره محمود
> ستيفني موكارجي
> سحر مسعد
> سماح ميرجاني
> سيد حسين
> سيف الناجي
> سيلفيا سركيس
> سيلينا بو صعب
> شروق عبدو
> عامر عوده
> عليا المطروشي
> عمر عبدالسلام
> عمر معصراني
> فاطمة إدريس
> فايدا فروزي
> فرح دياب علي
> كارولين محفوض
> لميس جوده
> ليانا غدار
> ماري أشخنيان
> ماريا الجميل
> ماريا بطرس
> مارينا ماكاري
> مايال خان
> مجدلا مرعبي
> محمد حسين
> محمد علي العلي
> محمد فحص
> مرزيا داودزاي
> مريم رفائي
> ميرنا منذر
> ميسم القاضي
> ميشال نوفوتني
> نشته أبيليان
> نفيسة خليفة
> نور نجيب
> هيندرا نعمة
> وسن مخلوف
>بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب الآلي
> أحمد الطاير
> ميكايال بانيسا
> ياش شاه


>بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية
> راين ديسكورس
> سناء يثرب دوست
> فادي كفوري
> مالروي ماسكارينس
> محمد حسن المرعشي
> محمود فكري حج حسين
> هيثم أبو زيتون


>بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية
> ألاء مراد
> بهمان مصطفوي
> جمال أبو سيف
> جوزيف بجاني
> دانا الساحلي
> دانا ثوابته
> عُمر حجازي
> فيصل حميد
> كيرولوس يوسف
> مصطفى اللوح
> وقاس منور
>بكالوريوس العلوم في الهندسة المكانيكية
> جورج بيروتي
> طارق الحلبي
> عبدالرحمن العوضي
> عمر اللبان


>بكالوريوس العلوم في الهندسة هندسة الحاسوب
> شربل دحلان

بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الداخلي
> كيم هاجارد
> إيف تريستان سولدِفيلا
> أكشاتا هجدي
> أمي أرزم خان
> أنيكا برومر
> جوليانا حبيب
> حمده المر
> داليا علي
> ديبا ناصري علي أبادي
> دينا مصطفى
> ريما مخلوف
> زينب رياز
> شانشال موتريجا
> عايشة الخطيب
> كريم الرافعي
> لما زهرة
> مُرتازا شيخ
> ماري جاين موسى
> محمد عبدالهادي
> مريم أبادير روفائيل
> مغنا هزراني
> نتالي مهاكيان
> ندى إبراهيم
> ندى عبدالقادر
> نور خدام
> نور يونس
> نيفين سباعي
> نيفين فرغلي


>بكالوريوس الفنون الجميلة في الإتصال المرئي 
> إسيتا نوناييفا
> إنعام كبريا
> آمنة الهاشمي
> جوهي منغناني
> حسين شروف
> ركا سايمن
> ريما شاهين
> ساره بيرنيا
> سبين عساف
> صبا صباغ
> كارل سيداوي
> مروى عبدالحميد
> نور مخملالاتي
> نورا المطاوعي
> سيف المطروشي
> غبرييلا جوماس
> مارلا إبراهيم
> محمود فارجاد
> ميشال بانيسا
> هيا التميمي
> ياسمين إدريس
> أمال قيامي
> دنيال أرداتي
> شايدا جابر الأنصار
> فرح جمال الدين
> دانا محمود
> ماجدا جن تجن
> أناهيتا توده فالا
> عايشه المري
> نور سخن
> دلال حبيب
>  

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