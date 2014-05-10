رئيس الوزراء الأسبق: الانفتاح الاقتصادى كان للمستثمرين وليس للمضاربين

قال الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، إن الانفتاح الاقتصادى كان سياسة تغيير وكان للمستثمرين وليس للمضاربين.

وأضاف حجازى، خلال كلمته بالصالون الثقافى المنعقد مساء اليوم السبت، بنقابة الصحفيين بمناسبة مرور 40 عامًا على الانفتاح الاقتصادى، أن الاستمرار بخط الاستهلاك كان معناه هدم ثورة 23 يوليو، لافتًا إلى أن أهمية الانفتاح ظهرت بعد نجاح حرب أكتوبر.

وتابع حجازى، أنه كان لابد من تطبيق تلك السياسة مع العرب الذين ساندوا مصر بحرب أكتوبر، وكان أكثر الداعمين للاقتصاد المصرى الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية.

وأوضح حجازى، أن الاتحاد السوفيتى أوقف قبل الحرب قطع الغيار، وكان ذلك من أسباب الانفتاح على العالم الخارجى خاصة الولايات المتحدة.