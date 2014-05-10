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غدًا.. آخر موعد لتسجيل بيانات حجاج الجمعيات على الحاسب الآلى

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غدًا.. آخر موعد لتسجيل بيانات حجاج الجمعيات على الحاسب الآلى غدًا.. آخر موعد لتسجيل بيانات حجاج الجمعيات على الحاسب الآلى

أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية للحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى أن غدا الأحد آخر يوم لتسجيل بيانات حجاج الجمعيات الأهلية على الحاسب الآلى.

وأوضح أنه تم تسجيل بيانات ما يقرب من 90 ألف شخص حتى الآن، وأنه من المتوقع أن يصل عدد الراغبين فى الحصول على تأشيرة حج الجمعيات هذا العام إلى 100 ألف شخص، لافتا إلى أنه ستتم مراجعة البيانات خلال الأيام المقبلة.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم اختيار أعضاء الجمعيات الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج هذا العام، وفقاً للضوابط والمعايير التى تم وضعها، إضافة إلى العمل على تفادى أى مشاكل من الممكن حدوثها.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد وضعت العديد من الضوابط والشروط لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية، وهى أن يكون من أحد أنشطة الجمعية تنظيم الحج، وأن تكون مشهرة منذ عامين على الأقل، وأن يكون العضو الراغب فى الحصول على تأشيرة مقيداً بالجمعية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، إضافة إلى أن آخر ميزانية للجمعية يجب ألا تقل عن 50 ألف جنيه، وأن تكون غير مخالفة للوائح والقانون.

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